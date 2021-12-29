Определены нейтрализующие омикрон-штамм антитела

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Международная группа учёных определила антитела, которые нейтрализуют омикрон-вариант и другие штаммы коронавируса. Эти антитела нацелены на те участки S-белка, которые в ходе эволюции вируса остаются практически неизменными. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Омикрон-вариант имеет 37 мутаций в S-белке коронавируса, который играет ключевую роль в заражении клеток человека. В новом исследовании учёные попытались выяснить, как вся совокупность мутаций влияет на способность SARS-CoV-2 эффективно связываться с клетками и уклоняться от нейтрализующих антител, мишенью которых является определённые участки S-белка. Для этого они создали ослабленный вирус, неспособный к размножению (псевдовирус), который имеет на поверхности оболочки S-белки, характерные для ранних штаммов SARS-CoV-2 и омикрон-варианта.

Оказалось, что S-белок «омикрона» связывается с клеточным рецептором ACE2 в 2,4 раза лучше, чем это делают самые ранние варианты коронавирусных белков-«шипов». Учёные также подтвердили, что антитела от людей, которые были инфицированы более ранними штаммами, и от тех, кто получил одну из шести наиболее часто используемых вакцин, имеют пониженную способность блокировать инфекцию.

Результаты тестирования большой панели антител показали, что существует четыре больших класса антител, которые сохранили высокую способность нейтрализовать омикрон. Члены каждого класса нацелены на одну из четырёх областей S-белка, которые присутствуют не только у штаммов SARS-CoV-2, но и родственной группы коронавирусов. Это открытие поможет разработать новые вакцины и препараты для лечения COVID-19, пишет lenta.ru.

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