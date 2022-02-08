Оппозиционная ПСРМ обогнала правящую ПДС в рейтинге доверия партиям

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Об этом свидетельствуют данные опроса компании CBS-AXA, сделанного по заказу Idis Viitorul и румынского Института политических наук и международных отношений «Ион Брэтиану».

Так, ПСРМ доверяют 35,6% граждан. Это первое место рейтинга. Правящей партии доверяют на 2% граждан меньше – 33,5%. На третьем месте расположилась ПКРМ с 30,6% доверия.

Опрос общественного мнения проводился с 25 января по 5 февраля. В нём приняли участие 1134 человека. Погрешность составляет +/-3%.

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