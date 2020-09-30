Оппозиция вновь поймана на лжи! Медработники продолжат получать пособие в случае заражения коронавирусом

0

Примерно 24 миллиона леев будут выделены из интервенционного фонда правительства центральным и местным публичным властям для предоставления единовременного пособия заразившимся коронавирусом на рабочем месте сотрудникам. Соответствующее решение сегодня принял кабинет министров.

Почти 8,6 млн леев получит Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, еще 3 млн – Муниципальный совет Кишинева. Деньги также будут предоставлены министерствам юстиции, обороны, экономики и инфраструктуры, внутренних дел, Высшему совету магистратуры, Генеральной прокуратуре, НАЦ, Исполнительному комитету АТО Гагаузия, местным и районным советам. Всего единовременное пособие в размере 16 тысяч леев получат 1497 бенефициаров.

Напомним, что ранее оппозиция намеренно ввела в заблуждение общественность заявлениями о том, что правительство собирается отменить эту выплату. Как видно, данные декларации были ложью.

Кроме того, врачи, задействованные в борьбе с коронавирусом, продолжают получать надбавку в размере 100% к зарплате, а по инициативе президента заработные платы всех медицинских работников выросли на 30%.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.