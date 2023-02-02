Оппозиция потребовала исключить из повестки заседания парламента проект постановления о продлении ЧП ещё на 60 дней

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Фракция Блока коммунистов и социалистов потребовала исключить из повестки сегодняшнего заседания парламента проект постановления о продлении режима ЧП в Молдове ещё на 60 дней. По мнению оппозиции, необходимости в принятии такого решения, учитывая функциональность законодательного органа, нет.

Социалист Владимир Односталко считает, что чрезвычайное положение нужно ПДС, “чтобы воровать и решать свои личные проблемы”. В то же время Григорий Новак выразил уверенность в том, что, пока у власти находится партия “Действие и солидарность”, режим ЧП в Молдове будет постоянно продлеваться.

Парламентское большинство с предложением социалистов и коммунистов не согласилось. Проект остался в повестке.

Напомним, режим ЧП в Молдове хотят продлить с 4 февраля ещё на 60 дней.

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