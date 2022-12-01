Оппозиция потребовала исключить из повестки заседания парламента предложение правительства о продлении режима ЧП (ВИДЕО)

Оппозиция потребовала исключить из повестки заседания парламента предложение правительства о продлении режима ЧП (ВИДЕО)

Как отметил вице-спикер законодательного органа, депутат БКС Влад Батрынча, в условиях дееспособности парламента и кабинета министров необходимости в продлении режима чрезвычайного положения в Молдове нет. Он также подчеркнул, что ни в одной другой соседствующей с Украиной стране, кроме Молдовы, ЧП не вводилось. 

– Республика Молдова может и должна функционировать в обычном режиме, нет необходимости в продлении режима ЧП, – сказал он. 

Депутаты ПДС выступили против данного предложения. Проект остался в повестке.

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