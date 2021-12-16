Оппозиция бьёт тревогу: жители Кишинёва могут остаться в преддверии праздников без воды

Оппозиция бьёт тревогу: жители Кишинёва могут остаться в преддверии праздников без воды

Депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов предложили заслушать на сегодняшнем заседании парламента министра окружающей среды и главу Инспектората по защите окружающей среды в связи с решением о взыскании с АО “Apă-Canal Chișinău” 12 миллионов леев. 

– Мы считаем, что это – атака на стратегическое предприятие не только Кишинёва, но и всей Республики Молдова. Не исключаем, что эти санкции могут привести к приостановке водоснабжения жителей муниципия. Санкции санкциями, но не думаем, что оставить граждан без воды в преддверии праздников – лучшее решение, – подчеркнул депутат БКС Раду Мудряк. 

Парламентское большинство инициативу не поддержало.

Ранее генеральный примар муниципия Ион Чебан заявил, что, если Инспекторат по охране окружающей среды не отменит решение о взыскании с АО “Apă-Canal Chișinău” 12 миллионов леев, то со следующего понедельника самые крупные экономические агенты из пищевой промышленности будут отключены от канализационной сети Кишинёва.

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