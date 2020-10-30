Оппоненты говорят: “Вы молодцы, мы в шоке, как вы справляетесь”, – Додон (ВИДЕО)

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За прошедшую избирательную кампанию Игорь Додон побывал во всех районах страны и пообщался с 45 тысячами человек. Геополитических вопросов практически не было – граждане спрашивали о социальном обеспечении, об экономике, о политике и о том, как будет складываться ситуация после выборов, рассказал независимый кандидат в рамках передачи на частном телеканале.

– По поводу обещаний – считаю, 80% мы выполнили. 15-20% не исполнили, потому что это зависело от парламента, а он не всегда поддерживал наши инициативы. За эти 4 года у нас реальные возможности были в течение 11 месяцев. За этот период нам удалось очень многое сделать в условиях пандемии, засухи, политического кризиса. Мы смогли потому что была единая команда во власти – президент, правительство, парламент работали вместе. Представьте, если бы во время этой сложной ситуации президент был бы от одной партии, правительство – от другой, и они бы ссорились между собой? Мы бы ситуацию не удержали. То, что у нас получилось, признают даже наши оппоненты. Когда мы встречаемся, они говорят: “Вы молодцы, справились в этой ситуации. Мы в шоке, как вы держитесь. Мы публично не можем это признать, потому что вы – наши конкуренты”, – рассказал он.

Вместе с тем, Додон признал, что коррупция пока ещё остаётся серьёзной проблемой. Однако он считает, что дела сдвинулись с мёртвой точки после назначения нового генпрокурора.

– У меня тоже есть большие ожидания от его работы, пока он идёт в правильном направлении. Мы сдвинулись с мёртвой точки по прокуратуре, хотя ему непросто, так как система – гнилая, ему там пахать и пахать, – сказал он, заверив в том, что все намеченные в этом направлении действия будут предприняты.

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