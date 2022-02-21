Оплевали лифт ради веселья: хулиганов нашли и оштрафовали

Оплевали лифт ради веселья: хулиганов нашли и оштрафовали

Инцидент произошёл в столичном секторе Чеканы. Молодые люди проявили оплевали зеркало в лифте многоэтажки. 

Нарушителей запечатлела камера. Жителей Кагула в возрасте 23, 24 и 25 лет вскоре идентифицировали и нашли. Во время допроса они признали свою вину и рассказали, что были в гостях и находились в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленники были оштрафованы на 1500 леев каждый.

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