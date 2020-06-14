Операцию по спасению пострадавшего в результате взрыва в гараже показали на видео

Операцию по спасению пострадавшего в результате взрыва в гараже показали на видео

В Генеральном инспекторате чрезвычайных ситуаций сообщили подробности утреннего взрыва в гараже на улице Ливиу Деляну. Прибывшие на место спасатели установили, что в результате инцидента гараж был разрушен, а еще три находящихся рядом строения были повреждены. 

Под завалами оказался 66-летний мужчина. Он получил различные травмы, но был спасен. Пострадавшего госпитализировали.

Обстоятельства и причина случившегося выясняются.

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