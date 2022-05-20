Операцию по спасению лисы и её детёныша в Унгенах сняли на видео

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Инцидент произошел накануне вблизи села Грозаска.

Животные угодили в водоём и не могли самостоятельно выбраться. На помощь пришли спасатели. Лисица поднялась по установленной выдвижной лестнице, а лисёнка достали из воды сотрудники ГИЧС, после чего мать и детёныша выпустили на волю.

С начала 2022 года сотрудники ГИЧС провели 145 спецопераций по спасению животных. За последние сутки помощь спасателей понадобилась в 49 чрезвычайных ситуациях.

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