Операция под прикрытием: двух человек задержали с поличным при продаже наркотиков

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Сотрудники инспектората полиции Криулян получили оперативную информацию о двух жителях Кишинёва, которые занимались продажей наркотиков PVP и таблеток экстази.

Мужчин задержали при попытке сбыта очередной партии запрещённых веществ агенту под прикрытием. В ходе последовавших обысков были изъяты мобильные телефоны, документы и деньги, полученные от преступной деятельности.

Задержанные, ранее судимые за торговлю наркотиками, признали свою вину. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

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