Операция “МАК”: в кукурузном поле в Трушенах нашли коноплю на 60 000 леев (ВИДЕО)

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Вчера, 4 июня, следователи Инспектората полиции сектора Буюканы нашли в кукурузном поле в Трушенах 114 кустов конопли. Наркосодержащие растения выкорчевали и изъяли.

По данным пресс-службы столичной полиции, в результате расследования было установлено, что земельный участок принадлежит 46-летней местной жительнице. Растения были изъяты и направлены на экспертизу. Если бы женщине удалось продать коноплю, то она получила бы прибыль в размере 60 000 леев.

Подозреваемой грозит от 1 до 6 лет лишения свободы.

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