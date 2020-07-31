Операция “МАК-2020”: полиция нашла десятки кустов конопли на территории Кишинёва (ВИДЕО)

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Полицейские и сотрудники МП “Spații Verzi” провели рейды в столице и в пригородах в рамках спецоперации “МАК-2020”, в результате чего были обнаружены и уничтожены десятки кустов наркосодержащих растений.

По данным пресс-службы столичной полиции, в результате мероприятий были найдены участки с дикорастущей коноплёй. Все кусты наркосодержащих растений были выкорчеваны и сожжены.

Столичная полиция продолжит деятельность по борьбе с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения, по обнаружению и уничтожению наркосодержащих растений, а также по выявлению лиц, которые незаконно их выращивают.

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