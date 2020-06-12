Операция “Мак-2020”: полицейские поймали продавцов конопли и двух водителей “под кайфом” (ВИДЕО)

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В результате рейдов, проведённых в рамках спецоперации “Мак-2020”, сотрудники Инспектората полиции Кагула задокументировали в течение этой недели группу лиц, подозреваемых в культивации и продаже конопли, а также двух водителей, севших за руль в состоянии наркотического опьянения.

По данным пресс-службы ГИП, в результате следственных мероприятий, проводимых в сёлах Владимировка, Лопацика, Баурчи и Котихана Кагульского района, были обнаружены земельные участки, на которых росли конопля и мак. Растения были выкорчеваны и отправлены на экспертизу, после которой они будут уничтожены.

Кроме того, в рамках спецоперации на территории Кагульского района были остановлены два автомобиля Opel и Niva, водители которых находились в состоянии наркотического опьянения. У них были взяты биопробы для установления средств, которые были ими употреблены. По данному факту возбуждено уголовное дело. Водителям грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

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