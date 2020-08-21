Операция “MAC-2020”: Полиция нашла наркотики в доме жителя Вадул-луй-Водэ (ВИДЕО)

Операция “MAC-2020”: Полиция нашла наркотики в доме жителя Вадул-луй-Водэ (ВИДЕО)

Инициированная полицией операция “MAC-2020” по обнаружению участков с наркосодержащими растениями и выявлению лиц, причастных к их выращиванию, продолжается.

Накануне сотрудники полиции сектора Чеканы провели обыски в доме жителя Вадул-луй-Водэ и обнаружили крупную партию измельчённой растительной массы и приспособление, предназначенное для употребления наркотиков.

Изъятое направили на экспертизу. Стоит отметить, что мужчину уже судили за аналогичные преступления. В случае обвинительного решения ему грозит штраф от 20 000 до 35 000 леев, неоплачиваемые общественные работы до 150 часов или тюремное заключение на срок до 1 года.

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