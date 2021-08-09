Opel врезался в дерево в Бричанах: погиб 17-летний водитель, двое пассажиров в больнице

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Жуткая авария произошла вчера вечером на трассе M5.

Как рассказала пресс-секретарь ИП Бричан Светлана Талпэ, автомобиль Opel врезался в дерево. За рулём находился 17-летний житель села Дрепкауцы без водительских прав. Юноша скончался на месте, пишет deschide.md.

В салоне также были два пассажира 19 и 28 лет, их доставили в районную больницу.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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