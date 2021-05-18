Опасный ужин: в Бендерах целая семья отравилась грибами

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Трое несовершеннолетних и их мать с признаками отравления были доставлены в приёмное отделение бендерской больницы.

Девочки трёх и шести лет проснулись ночью от боли в животе, слабости и тошноты. Мать тоже почувствовала себя нехорошо. Госпитализировали всех домочадцев, включая пятимесячного малыша. В больнице выяснилось, что с грудничком всё в порядке, а у девочек определили пищевое отравление.

В ходе разбирательства выяснилось, что накануне мать купила маринованные опята на развес в одном из продуктовых магазинов. Приготовила грибную пиццу на ужин. Ели всей семьёй, кроме малыша.

По факту произошедшего проводится проверка.

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