Опасный спуск: девочка-подросток упала с велосипеда и впала в кому

Опасный спуск: девочка-подросток упала с велосипеда и впала в кому

В Днестровскую больницу ночью поступила несовершеннолетняя жительница посёлка Красное. Медики диагностировали у неё тяжёлую черепно-мозговую травму. Позже 15-летнюю сельчанку в состоянии комы госпитализировали в Республиканскую больницу.

Правоохранители выяснили: девочка с друзьями каталась на велосипеде. Всё произошло, когда подростки возвращались домой в село. На крутом спуске юная велосипедистка упала, перелетела через руль и ударилась головой о землю. Подростки позвонили знакомому и попросили помочь отвезти пострадавшую в больницу.

Юная пациентка пришла в сознание. В ближайшее время она будет находиться под наблюдением врачей.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md