Опасный спуск: девочка-подросток упала с велосипеда и впала в кому

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В Днестровскую больницу ночью поступила несовершеннолетняя жительница посёлка Красное. Медики диагностировали у неё тяжёлую черепно-мозговую травму. Позже 15-летнюю сельчанку в состоянии комы госпитализировали в Республиканскую больницу.

Правоохранители выяснили: девочка с друзьями каталась на велосипеде. Всё произошло, когда подростки возвращались домой в село. На крутом спуске юная велосипедистка упала, перелетела через руль и ударилась головой о землю. Подростки позвонили знакомому и попросили помочь отвезти пострадавшую в больницу.

Юная пациентка пришла в сознание. В ближайшее время она будет находиться под наблюдением врачей.

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