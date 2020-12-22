Опасный “сюрприз”: мужчина нашёл гранату во время прогулки

Опасный “сюрприз”: мужчина нашёл гранату во время прогулки

Тираспольчанин сообщил о необычной находке правоохранителям. 

На место происшествия выехали специалисты группы разминирования и изъяли проржавевший боеприпас. Гранату Ф-1 направили на утилизацию, пишет mvdpmr.org.

Гражданам напоминают: при обнаружении предметов, похожих на боеприпасы, не стоит их трогать. О таких находках стоит незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.

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