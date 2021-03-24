Опасные прецеденты

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О попрании конституционных норм президентом РМ

Прошедшая неделя отметилась обострением борьбы между парламентом и президентом Санду. Майя Григорьевна с помощью некоторых послов и спецслужб Запада смогла получить временное преимущество в битве…

Зачем президенту переговоры?

16 марта М. Санду всё-таки пошла на переговоры с парламентом. На неё повлияли два фактора: а) пандемия и стремительный рост числа заражённых на фоне отсутствия полноценного правительства, которое не выдвигает Санду, – а значит она виновата за эту сложную ситуацию;

б) один очень активный посол, который, понимая риски обвала рейтинга Санду и потери контроля над ситуацией, оказал мощное давление на Майю Григорьевну, заставив пойти на переговоры с парламентскими фракциями (читай – с ПСРМ). Но в чём смысл переговоров, когда Санду отказывается принять кандидатуру парламентского большинства?

Назначить своего кандидата Гаврилицу, чтобы её опять отверг парламент – а значит появились мотивы для роспуска парламента? Но это неконституционно. Выдвинуть другого кандидата, ожидая, что и за него не проголосуют? Но и в этом случае КС заявит, что есть парламентское большинство и кандидат в премьеры. Назначить премьером А. Нэстасе на три месяца для стабилизации ситуации? А зачем Санду поднимать Нэстасе? Её задача окончательно похоронить его. А может, Санду, зная, что Генпрокуратура придёт за депутатами от партии ШОР, решила выманить И. Шора и создать своё большинство со своим временным правительством? За три месяца стабилизирует ситуацию, раздавит ПСРМ – и вуаля, берёт вместе с Усатым весь парламент? И такое возможно. Но Санду сейчас будет стараться держаться в стороне от Шора. Альянс с ним возможен после досрочных выборов. На данном этапе Санду чувствует себя спокойно в альянсе с партиями Плахотнюка – Pro Moldova, ДПМ и с Нашей Партией Усатого. Видимо, Майя Григорьевна искала соглашения с И. Додоном по поводу досрочных выборов, но на своих условиях. ДПМ, Pro Moldova и Платформа DA не желают выборов. Единственная партия, которая готова на это при определённых условиях, – ПСРМ. Поэтому весь спектакль был затеян именно с этой целью. Вот почему под давлением послов и обстоятельств Санду пошла на этот шаг. Для неё важно было убедить ПСРМ и поставить её в такие условия, чтобы партия согласилась на досрочные выборы в выгодное для М. Санду время и в том формате, который её устроит.

А потом натравить на ПСРМ её партнёров слева (ПКРМ, Нашу Партию, Гражданский Конгресс) и справа (ДПМ, Pro Moldova, ЛП). Ну и соросят, конечно. А в будущем парламенте создать негласный альянс с Усатым, который полностью подконтролен послу США. Нормальный план, не так ли?

Для нас очевидны две вещи: когда главой государства был И. Додон, КС постоянно говорил, что республика у нас – парламентская, то и дело отключая президента. Когда главой государства стала Санду, КС вдруг вспомнил, что у президента куча привилегий и отключать его на пять минут нельзя.

Операция «Дурлештяну»

16 марта, в разгар переговоров И. Додона и фракции ПСРМ с М. Санду, М. Дурлештяну написала в комментарии в Фейсбуке, что отводит свою кандидатуру на должность премьера. Сделала она это для того, чтобы лидер ПСРМ не смог успеть выдвинуть другого кандидата. В спецоперацию был включён работающий с западными спецслужбами портал Rise.md, который фактически единовременно с отказом Дурлештяну от должности выдал статью про две её квартиры в Лондоне. Одна стоимостью $400 000 и вторая – около $670 000 США. Напомним читателям, что этот портал и на президентских выборах бросал компромат на И. Додона, используя сливы западных спецслужб.

Учитывая, что Дурлештяну работала в ЕБРР и живёт в Лондоне, она очень уязвима от Запада. В политических кулуарах поговаривают, что на неё оказал огромное давление британский МI 6 – спецслужбы Соединённого Королевства. И статья в Rise.md была ласковым предупреждением выйти из игры, а то будет хуже. И Дурлештяну вышла из игры, не предупредив И. Додона, хотя разговаривала с ним утром 16 марта. Именно в этом, видимо, и состояла игра Запада – нанести ПСРМ удар в спину.

Кстати, комментарий писала не она – это не её стиль, почерк, орфография и т. д. И ещё одна интересная деталь – время. Это 15:33 (или 3:33). Зная любовь глобалистов к мистике и символизму, предполагаем, что нам явили половинку их любимого числа 666, хотя и под благовидным символом, намекающим на Святую Троицу…

Как пишет С. Ткач, разработал спецоперацию посол США Хоган. Санду узнала, что должна назначить Гросу буквально за час до появления указа. После встречи с Додоном она встречалась с Хоганом. Задача посла – деморализация левых, уничтожение парламентского большинства, досрочные выборы, полная победа Санду. Этот кейс доказывает, что президент Санду управляется в ручном режиме послом. И он является не её победой, а её полным унижением. Её заставили прийти на переговоры с Додоном, что для неё – огромное унижение. Её же заставили издать указ о назначении Гросу, буквально подставив его под шквал пуб-личной критики.

Кто такой Игорь Гросу?

Конечно, И. Гросу запомнился гражданам тем, что швырял бутылки с водой в В. Бэтрынчу, блокировал участие приднестровцев в выборах, называл их сепаратистами. Теперь Санду утверждает, что он – хороший человек. Как этот хороший человек будет объединять страну и вести переговоры с Приднестровьем, к примеру, мы себе мало представляем. Про Россию и говорить не приходится.

Но есть и другие интересные моменты, связанные с Гросу. Как известно, М. Санду была членом сената Фонда Сороса в 2009–2010 годах. Сеть Сороса (более 102 НПО и 100 СМИ) помогла ей стать президентом. Но старик Сорос недоволен. Теперь он хочет получить и своего карманного премьера.

И. Гросу – видный представитель сети Сороса. Он – один из основателей целой группы неправительственных организаций: Amnesty International Moldova, Национального центра помощи и информации молдавских НПО «КОНТАКТ», Ассоциации за демократию, Национального совета молодёжи Молдовы, Центра анализа и оценки реформ (CAER). Он же был членом админсовета Центра юридических ресурсов (CRJM), который распилил более €3 млн грантов на «реформу юстиции».

Гросу имеет 2 дома, 3 объекта недвижимости, 1 квартиру, 8 земельных участков, торговую площадь в 40 м², автомобиль Volkswagen Touran. И всё на деньги Сороса. Обратите внимание на стоимость домов и квартир: дом в 82 м² – 22 296 леев (около €1000), дом площадью 121 м² – 231 721 лей (около €10 тыс.).

Мы всегда говорили и будем говорить: соросята – миллионеры. Многие из них долларовые миллионеры. И они же борются с коррупцией в рядах оппонентов, придираясь к любому курятнику. Одно успокаивает: у Национального агентства по неподкупности нет к нему вопросов. А вы что, реально думали, что соросята будут затаптывать соросят?

Имитация переговоров

Нам вот интересно: на каком основании Санду выдвинула И. Гросу в премьеры? Она вроде провела консультации с парламентскими фракциями. Цель консультаций – определение кандидатуры премьера, достижение консенсуса, выявление, есть ли парламентское большинство или его нет. Парламентская фракция PAS не выдвигала Гросу. О. Нантой признался, что фракция не знала об этом. Да и сам Гросу после консультаций не заявил, что PAS предложила его кандидатуру.

Ни одна фракция парламента не поддержала Гросу. У него нет 51 голоса. На консультациях ПСРМ подтвердила наличие парламентского большинства и кандидатуры на должность премьера. Отказ Дурлештяну от выдвижения на страничке в Фейсбуке не может служить оправданием выдвижения Гросу. Санду в этом случае должна была начать новые консультации, чтобы узнать у фракций, есть ли у них большинство и свой кандидат. И она должна была получить официальное письмо об отказе кандидата, а не основываться на комментарии в Фейсбуке, подлинность которого до сих пор вызывает сомнения.

Многие депутаты, в том числе А. Нэстасе от Платформы DA, заявили, что переговоры были имитацией. В. Бэтрынча после переговоров рассказал, что Санду обещала не выдвигать другой кандидатуры… Санду же поступила как обычный гопник или базарный воришка – быстро положила в карман кошелёк, оставленный на пару минут без присмотра. На этом основании мы убеждены, что она опять нарушила Конституцию. Выдвижение Гросу является звеном в цепочке нарушений со стороны Санду, которая, имея поддержку западных послов, позволяет себе грубое игнорирование всех правовых норм, попрание правового государства и демократии.

Мы не исключаем, что КС под давлением послов признал указ Санду конституционным.

Не зря же затеялась вся эта операция, не даром же оказывали давление на Дурлештяну и выводили её из игры. Тем не менее даже если Гросу придёт в парламент и не наберёт голосов, это не означает, что Санду может распустить законодательный орган. Есть большинство, есть кандидат от большинства. Условий для роспуска нет. Тем более при полной пандемии.

Решение КС: и нашим и вашим…

Многие юристы утверждали, что КС просто обязан отменить указ М. Санду о назначении

И. Гросу по трём причинам: имитация переговоров, наличие парламентского большинства и её обязанность вместе с парламентом находить консенсус.

22 марта Конституционный суд РМ выдал своё решение, которое формирует опасные прецеденты. КС фактически оформил конституционный переворот, изменив свою собственную позицию от 23 февраля 2021 и многие другие, где чётко указано про решающую роль парламентского большинства. Решение КС может стать первым шагом в превращении Республики Молдова из парламентской в президентскую, когда решающее слово не за высшим законодательным органом, а за главой государства.

Тем не менее КС оставил открытой дверцу. Оказывается, если 51 депутат не проголосует за Гросу, это не станет автоматически поводом для роспуска парламента. Так, для роспуска парламента президент должен опять провести переговоры с депутатами, на которых парламентское большинство может заявить главе государства о несогласии на роспуск законодательного органа и готовности поддержать другого кандидата в премьер-министры.

Для нас очевидны две вещи: когда главой государства был И. Додон, КС постоянно говорил, что республика у нас – парламентская, то и дело отключая президента. Когда главой государства стала Санду, КС вдруг вспомнил, что у президента куча привилегий и отключать его на пять минут нельзя.

Также очевидно и то, что те, кто распустят парламент и толкнут страну в избирательную кампанию, должны взять на себя ответственность за жизни тысяч человек, которые неизбежно погибнут от эпидемии… Готова Майя Григорьевна на такое?

Богдан Цырдя,

политолог