Опасные игры: в Италии молдаванин случайно застрелил свою девушку

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23-летний гражданин Молдовы, проживающий в Италии, случайно убил 28-летнюю подругу-итальянку. Трагедия случилась в доме родителей девушки.

Молдаванин нашёл в комнате полуавтоматическое оружие, оставленное без присмотра. В шутку он направил пистолет на возлюбленную, и он выстрелил, пишет tv8.md.

Молдаванин тут же позвонил в службу спасения, однако прибывшие на место трагедии врачи смогли лишь подтвердить смерть девушки.

Молодого человека задержали по обвинению в непредумышленном убийстве. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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