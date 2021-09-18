Опасные игры: ребёнок попал в больницу после падения с высоты

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В хирургическое отделение больницы в Дубоссарах был доставлен 9-летний мальчик. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. О пациенте медицинский персонал сообщил правоохранителям.

В ходе разбирательства выяснилось, что травмы мальчик получил в результате падения с высоты. Ребёнок играл с одноклассником на территории недостроенного частного дома по улице Сэнэтате. Чтобы попасть на второй этаж дома, школьник забрался на расположенную рядом пристройку, а потом прыгнул. Однако руки мальчика соскользнули, и он не смог удержаться. Падение видела соседка, которая и вызвала бригаду скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Сейчас жизни ребёнка ничего не угрожает. Пока он находится под наблюдением врачей, проводятся дополнительные обследования. С мальчиком и его мамой работает инспектор по делам несовершеннолетних.

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