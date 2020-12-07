Столичный водитель ради забавы стрелял на улице. Теперь ему грозит срок (ВИДЕО)

0

26-летнего мужчину задержали за нарушение общественного порядка.

28 ноября в службу 112 обратился очевидец и сообщил, что неизвестный произвёл из автомобиля несколько выстрелов. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили 8 патронов.

По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело. Вскоре нарушителя задержали. Мужчина признал свою вину и сообщил, что во время движения высунул пистолет в окно и произвёл 8 выстрелов в воздух. Водитель хотел таким образом “развлечься”.

Незаконно хранимый пистолет был изъят и направлен на экспертизу. За содеянное хулигану грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.