Опасные дороги: в ЕС впервые за десятилетие выросла смертность в ДТП

Согласно последним данным Евростата, в 2021 году в результате дорожно-транспортных происшествий в странах ЕС погибли почти 20 тысяч человек.

Смертность на дорогах в ЕС выросла на 6% после десятилетия непрерывного снижения, при этом в некоторых странах Восточной Европы отмечается самое высокое количество смертей на дорогах на миллион жителей, пишет euronews.com.

В 2021 году на дорогах стран блока погибли 19,917 человек, что на тысячу больше по сравнению с 2020 годом (18 834). В предшествовавшем году снижение произошло, как считается, из-за COVID-ограничений.

Новые данные отражают конец устойчивого снижения ежегодного числа смертей в результате дорожно-транспортных происшествий в ЕС.

Основной вклад в рост числа ДТП в ЕС в 2023 году внесли Франция, Германия и Италия, страны с наиболее развитой дорожной сетью и большим количеством автомобилей.

По высоким показателям на душу населения лидируют восточные страны-члены ЕС – Румыния, Болгария и Латвия, несмотря на снижение числа погибших в ДТП до порога в 100 смертей на миллион человек.

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