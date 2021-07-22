Опасные детские шалости: двое школьников чуть не сожгли чужой автомобиль

Опасные детские шалости: двое школьников чуть не сожгли чужой автомобиль

К правоохранителям обратился 56-летний бендерчанин. Мужчина сообщил, что кто-то похозяйничал в его автомобиле. В салоне остались следы горения.

Как выяснилось, двум школьникам 10 и 11 лет приглянулась «Волга», припаркованная у дома. Двери машины не были заперты. Ребята играли внутри, один из них был со спичками.

В какой-то момент легковоспламеняющаяся ткань обивки сиденья вспыхнула. Несовершеннолетние своими силами потушили огонь и убежали, пишет mvdpmr.org. Родителям мальчиков предстоит возместить ущерб.

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