Опасную находку оставил себе: правоохранители нашли у мужчины наркотики

0

Правоохранители задержали 36-летнего тираспольчанина за распитие алкоголя в общественном месте.

При личном досмотре у задержанного обнаружили сигаретную пачку, внутри которой находилась смесь, напоминающая наркотическое вещество. Со слов мужчины, эту упаковку он нашёл на скамейке и решил оставить для себя, пишет mvdpmr.org.

Горожанин недавно освободился из мест лишения свободы, находится под административным надзором, состоит на учёте у врача-нарколога. Изъятая растительная масса направлена на экспертизу, все обстоятельства устанавливаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.