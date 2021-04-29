Опасную находку оставил себе: правоохранители нашли у мужчины наркотики

Опасную находку оставил себе: правоохранители нашли у мужчины наркотики

Правоохранители задержали 36-летнего тираспольчанина за распитие алкоголя в общественном месте.

При личном досмотре у задержанного обнаружили сигаретную пачку, внутри которой находилась смесь, напоминающая наркотическое вещество. Со слов мужчины, эту упаковку он нашёл на скамейке и решил оставить для себя, пишет mvdpmr.org.

Горожанин недавно освободился из мест лишения свободы, находится под административным надзором, состоит на учёте у врача-нарколога. Изъятая растительная масса направлена на экспертизу, все обстоятельства устанавливаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md