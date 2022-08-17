Опасность выше

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Правда ли, что при варикозе растёт риск развития тромбов

Анна Шатохина

Варикоз чреват не только болями в ногах и отёчностью, он также является причиной опасного состояния.

Варикозу подвержены люди довольно молодые – от 30 лет. Суть проблемы в воспалении стенок вен, их набухании и выпирании. Могут также появляться узелки и даже язвы – о них речь идёт в тяжёлых случаях.

Причины проблемы

В числе основных причин развития варикоза называют:

малоподвижный образ жизни, а также сидячую работу и те варианты деятельности, при которых долго приходится находиться в положении стоя;

избыток веса;

наследственный фактор.

Своё влияние на развитие варикоза оказывают возраст человека и его пол. Так, больше вероятность «познакомиться» с проблемой у женщин, достигших возраста 30-40 лет.

Обычно варикоз связывают с появлением таких неприятных симптомов, как боль в ногах, тянущие ощущения, выступание некрасивых синих вен, отёчность ног. На деле же одна опасность варикоза нередко недооценивается, хотя ведёт к состоянию, угрожающему жизни. Таковым называют риск тромбообразования.

А есть ли действительно такая проблема, что растёт риск развития тромбов при варикозном расширении вен? «Да, это так. Кровь в венах движется противоположно силе тяжести, то есть вверх. Часть – стекает вниз, накапливаясь и давя на венозные стенки. Мембраны внутри вен открываются в сторону сердца, но не пропускают стекающую кровь. Если это происходит на фоне расширенных вен, у человека появляется не только дискомфорт и ухудшается качество жизни, но и возрастает риск других заболеваний», – говорит врач-хирург Елена Соловьёва.

Как поясняет специалист, со сгустками крови образуются тромбы, мешающие кровотоку. Возникающее увеличенное давление может повредить венозные стенки. При таких микротравмах увеличивается свёртываемость крови и повышается риск тромбоза. Поэтому, действительно, при варикозном расширении вен возрастает риск тромбообразования.

Усугубляющим фактором, отмечает Елена Соловьёва, является и тот факт, что при развитии варикоза люди начинают испытывать дискомфорт в ногах, причём достаточно серьёзный, и закономерно снижают двигательную активность. Это также провоцирует увеличение количества сгустков крови. При этом стоит понимать, что тромбоз и варикоз – заболевания разные, влияющие на разные элементы венозной системы.

Факторы риска развития тромбов

«Тромбоз возникает, когда в венах нарушается кровообращение или кровь становится слишком густой», – говорит хирург. Есть и дополнительные факторы риска, отмечает она. В их числе:

генетические заболевания свёртываемости крови;

травмы или операции;

длительный постельный режим;

приём гормональных препаратов;

сердечная недостаточность;

беременность.

Так что людям из групп риска стоит особо внимательно относиться к своему здоровью и стараться соблюдать рекомендации по профилактике, чтобы не допустить развития тромбов, ведь последние могут стать смертельно опасными.

Профилактика

Вопрос профилактических мер при рисках развития тромбоза, если есть варикоз, крайне важен. «Лечение варикоза помогает уменьшить вероятность тромбоза. Если же проблемой не заниматься, то в будущем будут образовываться новые кровяные сгустки. Для снижения рисков тромбообразования рекомендуется вести активный образ жизни, обязательно разминаться, например, после долгой работы за компьютером или во время полёта на самолёте, отказаться от курения. С особым вниманием к проблеме нужно отнестись людям, страдающим сахарным диабетом и высоким давлением, – следовать всем указаниям лечащего врача», – говорит Елена Соловьёва. Ведь у этих категорий людей риски высоки вдвойне, а результаты недосмотра и игнорирования проблемы могут быть более ощутимыми.

Лечение тромбоза при варикозном расширении вен снимет боль и другие симптомы, отмечает специалист. Естественно, для достижения лучшего эффекта в деле лечения и варикоза, и тромбоза следует проконсультироваться со специалистами по вопросам изменённых сосудов.

Кроме того, флебологи рекомендуют при имеющихся проблемах использовать специальный компрессионный трикотаж. Выбирать его следует с помощью специалиста, который порекомендует класс компрессии и требующийся вариант, ведь кому-то достаточно одних гольф, а другим требуются чулки или колготки. Кроме того, врач даст рекомендации по правильному использованию такого трикотажа, ведь если их не соблюдать, то и эффекта не будет.

Заниматься самолечением при варикозе не стоит. Ведь всё, начиная от трикотажа, заканчивая лекарственными препаратами и мазями, должно назначаться исключительно специалистом в зависимости от ситуации и диагноза человека. Также должен быть и постоянный контроль со стороны врачей.

Вопрос – ответ

Всё в наших ногах

Лидия Юдина

На вопросы читателей отвечает врач, сердечно-сосудистый хирург Андрей Панков.

– Варикоз может возникнуть у каждого?

– В подавляющем большинстве варикозной болезни подвержены люди с наслед­ственной предрасположенностью и женщины во время беременности. Также венозная патология часто появляется после перенесённого тромбоза вен нижних конечностей.

Однако недуг может возникнуть и у человека с изначально здоровыми венами. Как правило, появлению варикоза способствует сидячая или стоячая работа. Если раньше считалось, что варикозной болезнью страдает каждый пятый, то в последнее время пациентов стало заметно больше. Во многом это связано с тем, что выросло ­число тех, чья ­деятельность связана с работой за компьютером.

– Для профилактики болезни врачи рекомендуют носить ком­прессионный трикотаж и не сидеть нога на ногу. Это помогает?

– 100% гарантии не может дать ни один способ профилактики. Однако настороженность и профилактические меры снижают риск развития болезни.

Люди из группы риска должны не только носить компрессионный трикотаж и соблюдать другие классические правила профилактики варикоза, но и несколько раз в год принимать курс специальных препаратов – венотоников.

Также каждому из нас хотя бы раз в жизни желательно посетить врача-флеболога, который после УЗИ-сканирования оценит состояние венозной системы, риск появления ­варикоза и составит индивидуальный план профилактики.

Если есть настораживающие симптомы – отёки, синдром усталых ног (чувство тяжести в ногах в конце дня), нужно незамедлительно обращаться к специалисту. На этой стадии развитие варикоза можно пред­отвратить, если пройти назначенный врачом курс лечения.

– Венотоники. Стоят препараты дорого, но при этом не дают видимого эффекта…

– «Убрать» вены венотонизирующие препараты действительно не могут. Варикозная болезнь – необратимый процесс. Если вены уже расширены, заболевание будет только прогрессировать. Единственное, что можно сделать, – замедлить темпы его развития. Приём венотонизирующих препаратов как раз и решает эту задачу. Венотоники приводят в тонус сосудистую стенку, что препятствует дальнейшему распространению варикоза с той скоростью, с которой бы этот процесс развивался без них. Лучше всего они работают у пациентов, имеющих предрасположенность к варикозу, но у которых болезнь ещё не развилась.

– Если болезнь заходит далеко, то врачи рекомендуют хирургическое удаление расширенных вен. Насколько это эффективно?

– Если операция была произведена правильно, он вернуться не должен. Чаще всего такое бывает в тех случаях, когда на фоне полной клапанной недостаточности хирург убрал только визуально изменённый сегмент вены. В оставленных ветках процесс продолжился и стал заметен после операции. Если убрали большую подкожную вену полностью и произошёл рецидив – с большой вероятностью это говорит об ошибке хирурга.

Нельзя забывать, что после хирургического вмешательства нужно соблюдать рекомендации врача: две недели носить компрессионный трикотаж, избегать излишней нагрузки, принимать необходимые препараты. Зато по истечении этого срока о компрессионных колготах можно будет забыть. Раз и навсегда.

– Есть ли действительно надёжные методы лечения варикозного расширения вен, которые гарантируют длительный результат?

– Единого «золотого стандарта» лечения варикоза не существует. Для каждого пациента он свой.

Хороший результат дают современные, недавно появившиеся методы лечения – лазерокоагуляция (малотравматичная процедура без использования хирургических инструментов, при которой под воздействием высокой температуры вена «заваривается» изнутри и со временем превращается в соединительную ткань) и радиочастотная коагуляция, которая работает по похожему принципу.

Однако классическая флеб­эктомия (хирургическое удаление большой подкожной вены) по-прежнему применяется. Она незаменима при распространённом, далеко зашедшем варикозе, поскольку в таких случаях использование малоинвазивных методик даёт большую вероятность рецидива.