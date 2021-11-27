Опасность нового штамма COVID-19 сравнили c Эболой

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Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери сравнил опасность нового штамма коронавируса с Эболой.

По словам Монггомери, у специалистов пока нет точной информации о рисках, связанным с омикрон-мутацией, но известно, что она быстро распространяется по миру.

Больше всего я опасаюсь, что этот штамм может стать таким же заразным, как дельта, и таким же опасным, как Эбола, — заявил председатель медицинской организации.

По его словам, изначально человечество недооценило опасность коронавируса и сравнивало его с гриппом. Многие считали, что удастся добиться коллективного иммунитета, однако потом появился дельта-штамм. Монтгомери допустил, что в будущем людям придётся вакцинироваться каждый год, пишет lenta.ru.

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