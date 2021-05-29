Опасное развлечение: трое мужчин устроили в столице стрельбу из машины

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Нарушителей задержали сотрудники Национального инспектората общественной безопасности.

По данным пресс-службы ведомства, инцидент произошёл накануне на улице Гренобле в секторе Ботаника. В полицию поступила информация о том, что в сторону “Ворот города” движется автомобиль Mazda, из которого производили выстрелы.

Вскоре на перекрёстке улиц Гренобле и Костюжень правоохранители остановили машину. В ней находились трое мужчин. У одного из них был пистолет. Водителя 49 лет и двух пассажиров 27 и 37 лет, которые являются жителями села Данчены Яловенского района, отконвоировали в инспекторат полиции.

Выяснилось, что из пистолета стрелял 27-летний мужчина. Оружие он взял у знакомого. Обстоятельства инцидента выясняются.

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