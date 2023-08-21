Опасное развлечение: мужчина едва не сломал шею, нырнув с трамплина

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Компания отдыхала у Днестра в Бендерах. У берега кто-то установил мешки с песком – своеобразный трамплин. Один из мужчин с него прыгнул в реку, сильно ударился головой о дно.

На поверхность воды он всплыл, раскинув руки и ноги: их парализовало. Спасатели оказали первую помощь пострадавшему, вызвали неотложку. Мужчину госпитализировали с подозрением на переломы шейных позвонков и тяжёлую спинномозговую травму. При обследовании диагноз не подтвердился: гражданину повезло, он чудом остался цел, пишет mvdpmr.org.

Сейчас состояние 38-летнего пациента оценивается как стабильное. Подвижность рук и ног постепенно восстанавливается.

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