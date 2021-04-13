Опасное “наследство”: мужчина нашёл в подвале целый арсенал боеприпасов

Опасное “наследство”: мужчина нашёл в подвале целый арсенал боеприпасов

Инцидент произошёл в селе Никольское Слободзейского района. Тираспольчанин проводил хозяйственные работы в подвальном помещении, расположенном на территории дачного участка. Под дровами он обнаружил тротиловые шашки без запалов, патроны калибра 5,45 мм и магазин от АК-74.

Мужчина немедленно вывел из домовладения семью и сообщил о находке правоохранителям, пояснив, что участок приобрёл недавно и ни о чём не подозревал, пишет mvdpmr.org.

Как оказалось, боеприпасы боевые. Их изъяли и направили на экспертизу. По словам соседей, ранее в этом доме проживал бывший участник боевых действий.

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