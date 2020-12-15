Опасное наследство: бендерчанка нашла в доме гранаты

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В частном доме в Бендерах обнаружили тайник с боеприпасами.

Как выяснилось, 45-летней горожанке жильё достался в наследство. Женщина решила навести порядок в пристройке, и обнаружила в нише стены два бумажных свёртка. В них оказались запалы. Позже горожанка нашла и две гранаты.

Ранее в доме проживал отчим заявительницы. Он был участником боевых действий.

Боеприпасы были изъяты и направлены на экспертизу, передаёт mvdpmr.org.

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