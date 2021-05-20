Опасное ДТП в Комрате: автоцистерну с топливом занесло в кювет (ВИДЕО)

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Инцидент произошёл накануне на пересечении улиц Ялпуг и Танкистов в Комрате. На место происшествия прибыли сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

Автоцистерна с 26 тоннами топлива вылетела с трассы и оказалась заблокированной. На место прибыл экипаж пожарных. Автоцистерну отбуксировали. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

По данным пресс-службы ГИЧС, за последние 24 часа помощь спасателей и пожарных понадобилась в 38 чрезвычайных ситуациях.

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