Опасная находка: житель Бубуечь наткнулся на коробку с артиллерийскими снарядами (ФОТО)

Опасная находка: житель Бубуечь наткнулся на коробку с артиллерийскими снарядами (ФОТО)

В полицию сектора Чеканы обратился 47-летний житель коммуны Бубуечь. Он сообщил, что обнаружил несколько предметов, похожих на снаряды.

Прибывшие полицейские оцепили место происшествия и вызвали специализированные службы. Сапёры обнаружили картонную коробку, в которой лежали 12 снарядов, предположительно времён ВОВ.

Как выяснилось, это были артиллерийские снаряды калибра 45 мм. Обнаруженные объекты изъяты: они подлежат уничтожению.

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