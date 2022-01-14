Опасная находка: в парке в Бендерах обнаружили гранату

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Бригада по озеленению и благоустройству наводила порядок на территории парка им. Горького. Подрезая кусты, одна из женщин наткнулась на подозрительный металлический предмет. О находке сообщили правоохранителям.

На место прибыли специалисты группы разминирования и представители четырёхсторонней комиссии Объединённого военного командования Совместных миротворческих сил. Предмет, по внешним признакам схожий с гранатой Ф-1, был изъят. Он был без запала, на корпусе имелись следы коррозии, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

После исследования он будет утилизирован.

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