Опасная находка: в Глодянах обнаружили контейнер с 20 кг ртути (ФОТО)

Опасная находка: в Глодянах обнаружили контейнер с 20 кг ртути (ФОТО)

Вблизи села Фундурий Ной Глодянского района правоохранители нашли контейнер, в котором находились четыре металлические трубки с ртутью общим весом около 20 кг. Емкость была присыпана землёй в лесной чаще вблизи сельскохозяйственного участка. 

На место прибыли специалисты Управления радиационной безопасности, которые изъяли ртуть, отправили её на экспертизу и обработали зону. Сотрудники СИБ проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление владельцев капсул, а также предполагаемых конечных бенефициаров. По данным пресс-службы ведомства, виновным грозит штраф в размере от 550 до 950 условных единиц или до 3 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что ВОЗ включила ртуть в десятку опаснейших для человека веществ.

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