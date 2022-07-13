Опасная находка: тираспольчанин обнаружил гранату во время ремонта

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В дежурную часть поступил звонок. Мужчина сообщил, что обнаружил в квартире своей матери гранату. На место происшествия незамедлительно прибыли следственно-оперативная группа и сапёры.

Правоохранители выяснили: квартиру владелица приобрела три года назад у человека, проживающего длительное время в России. Сейчас решили заняться ремонтом. Во время демонтажа стен в ванной комнате, в нише под потолком, 40-летний тираспольчанин нашёл пакет. Развернув его, увидел гранату и запал, который находился отдельно. Испугавшись находки, мужчина, не выпуская пакет из рук, выбежал на улицу. Уже там о случившемся сообщил органам правопорядка.

Граната Ф-1 и запал к ней были изъяты. По данному факту проводится доследственная проверка.

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