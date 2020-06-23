Опасная находка: рыбничанин нашёл на съёмной квартире мину

Опасная находка: рыбничанин нашёл на съёмной квартире мину

В милицию обратился 32-летний рыбничанин. В полиэтиленовом пакете мужчина принёс предмет, похожий на мину. Правоохранителям пояснил, что нашёл его на съёмной квартире и хочет добровольно сдать.

Сапёры эвакуировали всех из здания и оцепили территорию. Специалисты осмотрели противопехотную мину и обезвредили её. На съёмном жилье гражданина обнаружили ещё более двух десятков патронов калибра 7,62 мм: предположительно, от снайперской винтовки.

Боеприпасы были изъяты и направлены на экспертизу. Правоохранителям предстоит выяснить, откуда они взялись и кому принадлежат.

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