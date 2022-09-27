Опасная находка: экскаватор вырыл снаряд

Опасная находка: экскаватор вырыл снаряд

Сообщение о подозрительной находке поступило в дежурную часть тираспольского УВД от работника электросетей. Как выяснилось, в ходе работ по прокладке труб экскаватор извлёк на поверхность предмет, похожий на противотанковую мину.

На место происшествия прибыли оперативные службы. Было перекрыто движение транспорта, оцеплен район, эвакуированы жители близлежащих домов.

Сапёры установили: мина – времён Великой Отечественной войны, опасности не представляла. Предмет был изъят для дальнейшей утилизации, пишет mvdpmr.org.

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