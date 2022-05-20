Опасная находка: на берегу реки обнаружили целый арсенал боеприпасов

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Накануне житель микрорайона Северный в Бендерах вышел прогуляться вдоль реки. Примерно в двух километрах от жилого массива у самой кромки воды в песке мужчина заметил предметы, похожие на гранаты.

Бендерчанин сообщил о находке в отделение внутренних дел «Северный». На место прибыли правоохранители и специалисты группы разминирования. Факт обнаружения боеприпасов подтвердили. При более тщательном осмотре у воды в песке были найдены две гранаты Ф-1, три УЗРГМ, один магазин от автомата Калашникова, снаряжённый 30 патронами калибра 5.45 мм, а также более 600 патронов калибров 7.62 мм и 5.45 мм россыпью. Всё – с признаками коррозии.

По оценкам специалистов, боеприпасы пролежали в воде всего около недели. Возможно, кто-то таким образом решил избавиться от опасных предметов. Сейчас уровень воды в Днестре снизился, и схрон показался наружу.

Все патроны и гранаты были изъяты для дальнейшей утилизации. В УВД Бендер устанавливается принадлежность обнаруженных боеприпасов.

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