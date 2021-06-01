Онлайн-встреча Санду с Меркель обошлась гражданам в 65 тысяч леев

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64 тысячи 700 леев стоил гражданам визит Майи Санду в Германию. 46 тысяч 200 из них потратили на авиабилеты, сообщает telegraph.md.

В 13 тысяч 400 леев обошлось питание членов делегации, а в 5 тысяч 100 леев – размещение. В общую сумму не входят расходы на государственную охрану – по данным СГУ, они являются тайной.

Майя Санду совершила визит в Германию две недели назад, однако обещанной встречи с канцлером Германии так и не состоялось – по просьбе принимающей стороны беседа прошла в онлайн-формате.

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