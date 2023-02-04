Онколог рассказал о методах профилактики рака

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Единого метода профилактики рака не существует, поскольку онкологические заболевания являются очень распространенной группой патологий. Об этом сообщил заведующий отделением онкоколопроктологии, кандидат медицинских наук, врач-хирург Илья Черниковский.

– Есть опухоли, фактором развития которых являются вирусы – например, гепатит С, гепатит дельта. Соответственно, первая и главная профилактика – не заражаться гепатитом дельта и С, – отметил эксперт.

По его словам, ещё одна причина связана с вирусной природой развития рака шейки матки. В этом случае главная профилактика – сделанная до начала половой жизни прививка от вируса папилломы человека и регулярное посещение врача, передаёт mir24.tv.

Эксперт добавил, что профилактика колоректального рака (рак прямой ободочной кишки) достаточно проста.

– Потому что 90% всех опухолей прямой ободочной кишки развиваются из изначально доброкачественных полипов. Проходит примерно 5–10 лет, прежде чем этот полип превратится в злокачественную опухоль, – пояснил Черниковский.

Лучшей профилактикой в данном случае будет своевременное удаление таких полипов. Также важно придерживаться правильного питания, чтобы не провоцировать развитие болезни.

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