Онколог перечислил симптомы, при которых нужно срочно обратиться к специалисту

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Визуально заподозрить у себя развитие рака можно при опухолях молочной железы, кожных покровов, слизистой рта. Однако симптомы проявляются, когда заболевание вышло за пределы первой стадии, поэтому лучше проходить регулярные обследования. Об этом рассказал РИА «Новости» врач-онколог, руководитель химиотерапевтической службы ММКЦ «Коммунарка» Михаил Федянин.

По словам специалиста, важно обращать внимание и на такие симптомы, как необъяснимая потеря веса, снижение гемоглобина, утомляемость, нарушение пищеварения, кашель, одышка, болевой синдром, кровянистые выделения, а также учитывать отягощенный наследственный анамнез по онкологии.

– Всё это является поводом для обращения к терапевту, задача которого – назначить определённый спектр обследований, – пояснил Федянин.

Он также напомнил факторы, повышающие вероятность возникновения болезни: при меланоме – это чрезмерный загар, при раке лёгкого – курение, при гепатоцеллюлярном раке – вирусный гепатит. Однако среди перечисленных заболеваний, по словам онколога, есть доля пациентов без факторов риска.

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