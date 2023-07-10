Онколог назвал неожиданный симптом агрессивного рака

По словам специалиста, пациенты с раком поджелудочной железы нередко достаточно длительное время наблюдаются у невролога перед тем, как будет выявлена опухоль.
– Боли при раке поджелудочной железы часто имеют опоясывающий характер, нередко отдаёт в спину, – приводит слова медика портал «Доктор Питер».
Он добавил, что заподозрить рак поджелудочной достаточно сложно, если болит спина. В этом и заключается коварство заболевания. Кроме того, пациентов беспокоят ощущение дискомфорта и периодические боли в животе.
Евсеев отметил, что риски развития рака поджелудочной в 1,5-2 раза возрастают при ожирении, 10-15% случаев болезни связаны с наследственностью, другими факторами риска являются сахарный диабет, панкреатит и цирроз печени. Недуг одинаково часто поражает как женщин, так и мужчин, передаёт mir24.tv.
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