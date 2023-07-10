Онколог назвал неожиданный симптом агрессивного рака

По словам специалиста, пациенты с раком поджелудочной железы нередко достаточно длительное время наблюдаются у невролога перед тем, как будет выявлена опухоль.

– Боли при раке поджелудочной железы часто имеют опоясывающий характер, нередко отдаёт в спину, – приводит слова медика портал «Доктор Питер».

Он добавил, что заподозрить рак поджелудочной достаточно сложно, если болит спина. В этом и заключается коварство заболевания. Кроме того, пациентов беспокоят ощущение дискомфорта и периодические боли в животе.