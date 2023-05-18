Онкоинститут получил в дар аппарат УЗИ и партию лекарств

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Европейский союз и Всемирная организация здравоохранения передали Онкологическому институту современный ультразвуковой аппарат и партию лекарств на сумму более 370 тысяч долларов.

Новый аппарат УЗИ поможет в раннем выявлении онкологических заболеваний и сократит время ожидания пациентов, нуждающихся в исследованиях. Также Онкоинститут получил 2000 ампул препаратов для лечения нескольких видов рака, которых достаточно для лечения пациентов в течение трёх месяцев, пишет moldpres.md.

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