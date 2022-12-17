Онкоинститут получил от США современное медицинское оборудование и мебель

Онкоинститут получил от США современное медицинское оборудование и мебель

Онкоинститут получил в дар от правительства Соединенных Штатов Америки современное медицинское оборудование и мебель.

Как сообщили в Минздраве, медучреждение было оснащено дефибрилляторами, смотровыми лампами, реанимационными кроватями, столами для гинекологического осмотра, аппаратом анестезии, аспиратором, монитором жизненных функций, аппаратом искусственной вентиляции легких, аппаратом перемежающейся пневмокомпрессии, операционным столом и т.д.

Медоборудование и мебель находятся в гинекологической операционной, посленаркозной палате, отделении радиологической онкологии, одной из лабораторий учреждения, передает moldpres.md.

Онкологический институт — один из девяти государственных медико-санитарных учреждений, получивших передовое оборудование, закупленное Фондом ООН в области народонаселения при финансовой поддержке правительства США.

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