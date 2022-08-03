Онкобольным станет легче получать компенсируемые лекарства

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Облегчён доступ пациентов с онкологическими заболеваниями к лечению, которое они получают на дому или в учреждениях.

Так, пациенты с онкологическими заболеваниями больше не будут ездить за лекарствами в Кишинёв, а смогут получить их в любой аптеке страны. Эти лекарства больше не будут закупаться через государственные закупки, а будут доступны в аптеках. Таким образом, будут устранены ненужные поездки пациентов в Кишинёв и в то же время обеспечен доступ к большему количеству современных препаратов, передает moldpres.md.

Согласно статистическим данным, онкологические заболевания являются второй по значимости причиной смертности в Молдове.

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