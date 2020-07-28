“Они вам не помогут”: премьер призвал фермеров не позволять “политиканам” использовать их в своих целях (ВИДЕО)

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Некоторые политики используют сложившуюся в сельском хозяйстве ситуацию и недовольство фермеров в собственных целях. Об этом на брифинге для прессы заявил Ион Кику. Премьер отметил, что вчерашний протест с блокированием трасс был “вдохновлен” двумя депутатами. Глава правительства призвал аграриев не позволять политике проникнуть в сельскохозяйственный сектор.

– У вас огромный опыт общения с разными правительствами и государственными учреждениями. Если политиканы залезут в этот сектор, процветать он не будет. У них только одна цель – добраться до власти, а не помочь вам. Правительство прилагает достаточные усилия на этом этапе, чтобы оказать помощь. Когда будут результаты оценки потерь урожая второй группы, будет дополнительная поддержка, – сказал Кику.

Он призвал аграриев к конструктивному диалогу и попросил не прибегать к незаконным действиям при озвучивании своих требований.

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