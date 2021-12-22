«Омикрон» стал самым заразным в мире вирусом после кори

0

Штамм коронавируса «омикрон» по степени своей заразности уступает лишь вирусу, вызывающему корь. Об этом пишет американское издание Akron Beacon Journal со ссылкой на медицинского специалиста Клаудию Хойен.

По её словам, пишет gazeta.ru, «омикрон» «намного более заразен», чем предыдущие штаммы коронавируса.

В настоящее время это второй по заразности вирус на планете. И поэтому очень важно, чтобы люди поняли, что мы находимся в ином положении, чем даже две недели назад, — отметила Хойен.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что штамм коронавируса «омикрон» обнаружили в 106 странах. Как рассказали в организации, новый штамм отличается быстрым распространением даже в странах c высокой долей вакцинированных. Тяжесть протекания заболевания при заражении «омикроном» ещё изучается.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.