“Омикрон” способен заражать домашних кошек и собак

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Испанские ветеринары обнаружили, что штамм “омикрон” достаточно часто проникает в организм домашних кошек и собак от их заражённых владельцев, однако это происходит реже по сравнению с другими вариантами SARS-CoV-2. Результаты наблюдений исследователей были представлены в статье в электронной библиотеке bioRxiv.

– Наши наблюдения указали на то, что новые штаммы коронавируса способны передаваться от человека к животным, однако при этом они уступают в заразности и силе действия предыдущим вариациям SARS-CoV-2. Это в очередной раз подчёркивает необходимость наблюдений за распространением COVID-19 среди животных, – пишут исследователи.

За последние два года ветеринары и биологи открыли множество примеров того, как коронавирус SARS-CoV-2 или похожие на него патогены проникли в популяции многих диких и домашних животных. В частности, учёные из США обнаружили антитела к коронавирусу в образцах крови белохвостых оленей и одичавших кошек, а до этого учёные открыли свидетельства того, что SARS-CoV-2 может заражать норок, львов, тигров, енотовидных собак и многих других диких животных.

Испанские исследователи собрали образцы мокроты у трёх десятков кошек, 50 собак и одного кролика, владельцы которых заразились COVID-19 в промежутке между серединой декабря 2021 года и концом марта 2022 года. Эти пробы были впоследствии изучены при помощи ПЦР-тестов и систем геномного секвенирования.

Как оказалось, следы частиц штамма “омикрон” присутствовали в организме примерно 10% питомцев, в том числе семи кошек и одной собаки. По словам их хозяев, ни в одном подобном случае питомцы не проявляли признаков беспокойства, подавленного настроения или других симптомов заражения COVID-19, что говорит о лёгком характере течения болезни, пишет tass.ru.

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